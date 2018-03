Чубакка сообщил больному подростку, что ему нашли новое сердце. Видео

15-летний американец Остин Эгглстон, который с ноября 2017 года лежал в больнице с тремя врожденными сердечными дефектами, узнал о том, что ему нашли жизненно важный орган для трансплантации от героя «Звездных войн» Чубакки. Трогательные кадры попали в Сеть, сообщает NY Daily News.

Несколько месяцев назад врач сообщил мальчику, что радостную весть о новом сердце ему сообщит Чубакка. На опубликованных кадрах запечатлено, как ребенок начинает прыгать по палате, радуясь внезапному визиту любимого героя.

Months ago when Austin was listed for a heart transplant, Dr. Thrush said he would deliver the news a heart was available dressed as Chewbacca. On Saturday, Chewbacca stopped by Austin’s room. #donatelife #organdonor #all4your1 Are you an organ donor? https://t.co/7h2m9wuZjT. pic.twitter.com/5ipWX1uWA0

— Lurie Children's (@LurieChildrens) 19 марта 2018 г.

В костюме персонажа «Звездных войн» был кардиолог детской больницы Лурье в Чикаго Филипп Траш.

По словам родителей мальчика, операция по пересадке сердца прошла успешно, и в настоящий момент он проходит курс реабилитации.