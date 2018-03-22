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Пользователи плачут от умиления: мальчику пересадили сердце от Чубакки
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Пользователи плачут от умиления: мальчику пересадили сердце от Чубакки 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Пользователи в Сети растрогало видео с подростком, которому пересадили сердце от Чуббаки — героя из культовой фантастической эпопеи «Звездные войны».
Детская больница в Чикаго опубликовала на своей странице в Twitter видео, которое не оставило пользователей равнодушными.
Дело в том. Что 15-летний подросток с тремя врожденными сердечными дефектами стоял в очереди на донорское сердце несколько месяцев. Врач-кардиолог решил приободрить парня и пообещал, что когда сердце появится, он сообщит ему об этом в костюме Чубакки.
На видео Чубакка пришел к мальчику в палату, тот запрыгал от радости и начал кричать: «У нас есть сердце? Серьезно, у нас есть сердце?».
Родители мальчика рассказали, что операция по пересадке прошла успешно, и парень идет на поправку. В комментариях к посту разные люди написали, что не могли сдержать слез, глядя на счастливого мальчика на видео.
«Я плачу», «Нет, я не просто плакал», «Я ужасно плачу», «У меня был плохой день, и теперь … Теперь, по крайней мере, у меня улыбка на лице», «Сердечные поздравления новому владельцу сердца», — написали в комментариях.
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