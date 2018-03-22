В России нашли более 12 тысяч дефектных «Мерседесов»

Компания Mercedes-Benz сразу в трех своих моделях обнаружила неприятный заводской дефект, который может привести к произвольному срабатыванию подушки безопасности. Более 12 тысяч машин подлежат проверке и ремонту.