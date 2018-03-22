Ещё
В России нашли более 12 тысяч дефектных «Мерседесов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России нашли более 12 тысяч дефектных «Мерседесов» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Mercedes-Benz сразу в трех своих моделях обнаружила неприятный заводской дефект, который может привести к произвольному срабатыванию подушки безопасности. Более 12 тысяч машин подлежат проверке и ремонту.
Вести.Ru: последние новости
Чубакка сообщил больному подростку, что ему нашли новое сердце. Видео Георгий Джикия принял участие в теоретическом занятии сборной России В России создали сверхдешевый трехколесный грузовик
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков14
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение