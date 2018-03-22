Ещё
Диана Булатова: «Никогда не дралась, но обстоятельства вынудили»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диана Булатова: «Никогда не дралась, но обстоятельства вынудили» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Хоккеистка «Арктик-Университета» Диана Булатова рассказала, что ее драка в матче женской хоккейной лиги против СКИФа стала первой в карьере. В третьем периоде ее партнерша по команде Лиана Ганеева подралась с Полиной Болгаревой. Булатова прибежала Ганеевой на помощь.
— Никогда не дралась, и, разумеется, не собиралась и вчера, — рассказала Булатова. — Если я полезла, то обстоятельства действительно вынудили. По инциденту все просто: она защищала вратаря, а мы хотели забить. Нам уже нечего терять, в плей-офф мы не попадаем. Показали, что нельзя опускать рук, и драка завела команду. После игры очень переживала, что дадут матч-штраф. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Подробности и видео драки — в материале «СЭ»
Спорт-Экспресс: последние новости
Ответ ЦСКА "Спартаку". "Универсальный солдат" Вернблум Календарь матчей "Спартака" до конца чемпионата России Александр Алаев: "На матч Россия - Бразилия продано под 60 тысяч билетов"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК46
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков2
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение