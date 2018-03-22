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«Лукойл» поддержит команду Audi Sport Leopard в WTCR
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«Лукойл» поддержит команду Audi Sport Leopard в WTCR 

Чемпионат.com 2 часа назад
Победитель двух последних сезонов Международной серии TCR команда Leopard Racing примет участие в новом чемпионате FIA World Touring Car Cup при поддержке Audi Sport и компании «Лукойл». Команда Audi Sport Leopard LUKOIL выступит на автомобилях Audi RS3 LMS с пилотами Жаном-Карлом Верне и Гордоном Шедденом, сообщает пресс-служба «Лукойл Рейсинг».
Кубок мира FIA WTCR появился благодаря соглашению между владельцами чемпионата мира FIA WTCC и Международной серии TCR. Чемпионат пройдёт по техническому регламенту TCR и промоутерской поддержке Eurosport Events. В календаре Кубка мира 10 этапов, сезон 6-8 апреля в Марокко, а завершится 16-18 ноября в Макао.
Календарь FIA WTCR 2018:
1. 6-8 апреля — Марокко
2. 27-29 апреля — Венгрия («Хунгароринг»)
3. 10-12 мая — Германия («Нюрбургринг»)
4. 19-21 мая — Нидерланды («Зандворт»)
5. 22-24 июня — Португалия (Вила Реал)
6. 3-5 августа — Аргентина («Термас де Рио-Хондо»)
7. 28-30 сентября — Китай (Нингбо)
8. 5-7 октября — место будет объявлено позднее
9. 26-28 октября — Япония («Сузука»)
10. 15-18 ноября — Макао.
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