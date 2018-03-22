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Победа Англии в Кубке мира будет лучшем ответом России, — сказал министр
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Победа Англии в Кубке мира будет лучшем ответом России, — сказал министр 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Мэтью Хэнкок (Matt Hancock), британский министр культуры, СМИ и спорта, сказал, что лучшим ответом на отравление российского двойного агента в Солсбери будет победа Великобритании в финале Чемпионата мира по футболу в Москве.
В программе Good Morning Britain телеканала «Ай-ти-ви» (ITV) Хэнкока спросили, должна ли Британия бойкотировать турнир после заявления правительства, что именно Кремль стоит за нападением в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Он ответил: «Скорее всего, лучшим ответом Англии на этот инцидент будет все же поехать на Чемпионат мира в России и выиграть его. Наша победа бы продемонстрировала, что у нас лучшая футбольная команда в мире. Именно этого стоит добиваться».
Его замечания резко отличаются от слов министра иностранных дел, Бориса Джонсона (Boris Johnson), заявившего, что триумф Владимира Путина на турнире можно будет сравнить с триумфом Адольфа Гитлера на Олимпиаде в 1936 году. Несколькими днями раньше Джонсон поспешил отступить от очевидной рекомендации в Палате общин, что Англии следует бойкотировать соревнования, объяснив свои слова так, что это должны сделать лишь высокопоставленные лица.
Хэнкок уклонился от ответа на вопрос, как он будет чувствовать себя в случае победы, когда вручать Кубок мира по футболу английской команде будет Путин. Он сказал: «Будет ли мне приятно, если Кубок выиграет Англия? Да, конечно, я буду в восторге. Думаю, вся Англия будет счастлива».
На вопрос о словах Джонсона он ответил: «Я не собираюсь критиковать за это Бориса Джонсона, он отвечал на конкретный вопрос. Для нас сейчас важнее всего сфокусироваться на том, чтобы и команде, и фанатам была гарантирована безопасность. Но посылать представителей государства на Кубок, отмечая тем самым его особую значимость, мы не будем».
Также он добавил: «Думаю, команде нужно поехать и показать все, на что они способны. В нынешних обстоятельствах это наилучший вариант».
Позже Хэнкок попытался прояснить свои замечания о победе на Кубке. Выступая в программе Today на радио BBC Radio 4, он сказал: «Меня спросили конкретно, как лучше ответить по поводу Кубка мира. Конечно, это лишь малая часть реакции страны в целом. Мы хотим, чтобы команда поехала, но не хотим отправлять туда наших первых лиц».
Мэтью Уивер — корреспондент «Гардиан» (The Guardian)
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