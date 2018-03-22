Косплей Jakiro или женское платье: джентльменский спор Redeye и Эри Нимана

Ведущие Пол Redeye Челонер и Эри Ниман заключили пари, чтобы определить кто из них лучший игрок в пул. Они договорились провести матч во время ближайшего турнира, на котором будут работать вместе.

По условиям спора, если проиграет Челонер, то на одном из чемпионатов он целый день проведет в костюме Jakiro и трижды в прямом эфире произнесет «e-games». Если проиграет Ниман, то на том же турнире он целый день будет ходить в женском платье и говорить «мой господин» каждому, с кем заговорит.

О споре ведущих Эри Ниман сообщил в твиттере, после чего Redeye сделал репост записи в свою ленту. В комментариях к посту инсайдер Викрам Редди назвал этот спор беспроигрышным для зрителей и предложил провести стрим матча.

Redeye и Ниман вместе работали на ESL One Frankfurt 2016 и ESL One Genting 2018. Ближайшим турниром, который будет вести Челонер, станет Dota 2 Asia Championships 2018. О планах Нимана на данный момент ничего не известно.