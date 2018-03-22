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Теймураз Лепсая: Когда мы приходили в «Балтику», клуб был в плачевном состоянии
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Теймураз Лепсая: Когда мы приходили в «Балтику», клуб был в плачевном состоянии 

Советский спорт 1 час назад
«Редко случается, что я доволен всем. Когда мы приходили в клуб, он был в плачевном состоянии, — сказал Лепсая. — Одновременно решали несколько сложнейших задач. Нужно было разобраться с запущенными делами. Было много непонятных контрактных обязательств и балласт, от которого пришлось избавиться. Команда шла на предпоследнем месте. Чтобы обезопасить себя от вылета, необходимо было преодолеть гандикап в 10 очков. Заниматься одновременно всем было действительно сложно, но мы пришли с командой единомышленников. Каждый буквально ночевал на рабочем месте, чтобы решить задачи. Была проделана огромная работа — руководителями и сотрудниками клуба, тренерами и футболистами. Помимо достижения турнирной цели, мы реформировали Центр подготовки молодых футболистов, впервые в истории открыли клубный магазин, постелили на запасном поле стадионе „Балтика“ первый искусственный газон, предложили нашим верным болельщикам выбрать маскота, организовали собственное ТВ, запустили несколько громких акций, в том числе — по привлечению на трибуны стадиона любителей футбола из дальних уголков области, провели презентацию формы и т.д.
Особо отмечу введение системы клубных карт, которые заменили отжившие свое абонементы. Помимо посещения домашних матчей „Балтики“, их держатели получили целый комплекс скидок — на приобретение спорттоваров, ювелирных изделий, автозапчастей, топлива, цветов, на услуги баров и развлекательных комплексов… В итоге мы реализовали почти 500 карт, превысив в десять раз прошлогодние продажи абонементов! В следующем году, уверен, этот показатель еще более увеличится.
Значительно повысилось внимание к „Балтике“ со стороны федеральных СМИ, а один из домашних матчей команды осенью посетил главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов, чего прежде в истории калининградского футбола никогда не было.
Если же сравнивать текущее первенство с предыдущим, то за десять туров до финиша мы уже набрали больше очков, чем за весь прошлый сезон. На данный момент „Балтика“ занимает пятое место и борется за попадание в зону стыковых матчей, от которой нас отделяют всего три очка».
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