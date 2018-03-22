Ещё
Моуринью намекнул на отсутствие мозгов у критиков «МЮ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью намекнул на отсутствие мозгов у критиков «МЮ» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью настаивает на том, что его команда движется в верном направлении, несмотря на завершение борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.
— Я понимаю разочарование, я понимаю все сожаление из-за вылета из Лиги чемпионов, но не понимаю разговоров больше этого. В истории футбола во всем мире, не только в Англии, самые великие клубы переживают переходной период, а также постоянно побеждают, таковы фазы клубного футбола, — заявил «Особенный» CNN.
— И если реально посмотреть на нас в Премьер-лиге, у нас есть одна команда ["Манчестер Сити"], которая подготовилась лучше нас, а еще 18 клубов позади. Один впереди, а позади — 18! Конечно, в будущем мы хотим опережать всех 19 соперников, но есть реальность, а она такова, что люди с мозгом и здравым смыслом, с понимаем спорта осознают, что мы в переходном периоде. Сейчас второе место — единственная топ-позиция, доступная нам. Я думаю, что в хорошем положении, — добавил Моуринью.
"МЮ" на 16 очков отстает от «Манчестер Сити» и на два пункта опережает идущий третий «Ливерпуль».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Пике: "В закрытой группе игроков "Барселоны" и "Реала" пишем гадости друг другу" Луис Адриано оценил шансы сборной России в матче с Бразилией "Амкар" может провести два домашних матча в Хабаровске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК46
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков2
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение