Моуринью намекнул на отсутствие мозгов у критиков «МЮ»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью настаивает на том, что его команда движется в верном направлении, несмотря на завершение борьбы в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

— Я понимаю разочарование, я понимаю все сожаление из-за вылета из Лиги чемпионов, но не понимаю разговоров больше этого. В истории футбола во всем мире, не только в Англии, самые великие клубы переживают переходной период, а также постоянно побеждают, таковы фазы клубного футбола, — заявил «Особенный» CNN

— И если реально посмотреть на нас в Премьер-лиге, у нас есть одна команда ["Манчестер Сити"], которая подготовилась лучше нас, а еще 18 клубов позади. Один впереди, а позади — 18! Конечно, в будущем мы хотим опережать всех 19 соперников, но есть реальность, а она такова, что люди с мозгом и здравым смыслом, с понимаем спорта осознают, что мы в переходном периоде. Сейчас второе место — единственная топ-позиция, доступная нам. Я думаю, что в хорошем положении, — добавил Моуринью.

"МЮ" на 16 очков отстает от «Манчестер Сити» и на два пункта опережает идущий третий «Ливерпуль».