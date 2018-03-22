Моуринью: «Те люди, кто имеет мозги, понимают, что у „МЮ“ сейчас переходный период»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что его команда не заслуживает критики.

"Понимаю, что фанаты разочарованы нашим вылетом из Лиги Чемпионов. Но не понимаю, для чего перегибать палку из-за этого. У всех больших клубов были переходные периоды, а также отрезки с постоянными победами. «Манчестер Юнайтед» должен пройти через это. Конечно же, мы хотим опередить все остальные 19 команд в Премьер-лиге, но нужно быть реалистами. Те люди, кто имеет мозги, понимают, что у «МЮ» сейчас переходный период.

Мы выиграли несколько трофеев в прошлом сезоне, а сейчас боремся за второе место в Премьер-лиге и Кубок Англии. Мне кажется, что мы находимся в хорошей ситуации", — приводит слова Моуринью CNN

Напомним, что «МЮ» проиграл «Севилье» (0:0 и 1:2) в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а в Премьер-лиге занимает второе место с отставанием от лидера на 16 очков.