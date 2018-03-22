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Юные воспитанники клуба «Комбат» поучаствуют в состязаниях по армейскому рукопашному бою
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Юные воспитанники клуба «Комбат» поучаствуют в состязаниях по армейскому рукопашному бою 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Детский турнир по армейскому рукопашному бою Юго-Западного округа состоится 24 и 25 марта. В состязаниях примут участие юные спортсмены клуба «Комбат» района Арбат.
— Свое мастерство покажут борцы 6-11 и 12-17 лет. Победителям вручат грамоты и медали. Поддержать юных спортсменов сможет каждый желающий, — проинформировал директор клуба «Комбат» Владимир Шаманин.
Он добавил, что масштабные соревнования по единоборству последний раз прошли 2 марта. В этот день состязались дети всех трех возрастных групп клуба «Комбат»: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.
Соревнования начнутся в 16:00 в спортивном зале школы №1273 по адресу: улица Академика Капицы, дом 14А.
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