«Как открыть капот?»: устройство ВАЗа озадачило Шуру

Певец Шура, потеряв свою былую популярность, начал активно вести микроблог на просторах интернета, демонстрируя поклонникам веселые видеоролики. И в этот раз по приезде в Сочи он решил пошутить над подписчиками, показав автомобиль своей мечты.

Музыкант рассказал, что в солнечном городе Сочи, куда он недавно приехал, осуществилась его давняя мечта. Он признался, что купил авто ВАЗ-2107, что в простонародье называется «семёркой». Безусловно, фанаты поняли, что это шутка и поддержали юмор певца. «Мечта детства, мечта 90-х, красавица!», — выразил свое восхищение Александр в видео.

Пользователи рунета принялись высказывать свое мнение в комментариях под видеороликом. На удивление, в микроблоге артиста царила добродушная атмосфера, и было очень мало негативных сообщений. Видимо, обитателей Инстаграма, даже не самых дружелюбных, Александр Медведев развеселил от души. По мнению фолловеров, Шуре пора завершить свою музыкальную карьеру и переквалифицироваться в юмориста. Подписчики отметили его неповторимую манеру разговора, которая вызывает безудержный смех. «Боже, какой же вы смешной!» «Вам надо было вместо Петросяна работать» «Мне нравится ваш юмор!» «Хороший выбор! Прокатишь?»

Даже когда Александр Медведев лежал в больнице после достаточно сложной операции, он не унывал и веселил бабушек, которые лежали с ним по соседству. Он в буквальном смысле поднимал больных на ноги, заставляя их шагать вместе, напевая при этом песню.

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) 20 Мар 2018 в 8:55 PDT