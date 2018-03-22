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Открытый турнир по футболу состоится в Сосенском
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Открытый турнир по футболу состоится в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Сосенский центр спорта
Сотрудники Сосенского центра спорта проведут Открытый турнир по футболу, первые игры в рамках которого состоятся 31 марта.
— На участие в мероприятии заявлено 20 команд из различных муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Среди них Внуковское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское и другие. Составы будут представлены в двух возрастных категориях: от 18 до 35 лет и от 35 и старше, — рассказал сотрудник Сосенского центра спорта.
Он добавил, что 24 марта состоится встреча капитанов команд. Они смогут познакомиться с главным судьей и получить всю информацию о соревновании.
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