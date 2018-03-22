Фото дня: стадион «Санкт-Петербург» с высоты птичьего полета

Пресс-служба стадиона «Спнкт-Петербург» опубликовала фотографию арены с большой высоты. Сооружение красиво виднеется через облака, а подпись к снимку такая: «Самый красивый стадион в самом красивом городе мира!».

Напомним, ранее была опубликована фотография стадиона в стиле «Летающая тарелка». Арена «Зенита» примет матчи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

Самый красивый стадион в самом красивом городе мира! 😍😍😍 pic.twitter.com/4L09wtn3qK

— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) 22 марта 2018 г.