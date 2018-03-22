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Сафари со слонами, скала Сигирия и пещерный храм Дамбулла (ВИДЕО 360)
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Сафари со слонами, скала Сигирия и пещерный храм Дамбулла (ВИДЕО 360) 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Во втором панорамном ролике о Шри-Ланке команда RT360 отправилась на сафари, чтобы увидеть главный символ страны — слона. Также съёмочная группа исследовала крепость на скальном плато Сигирия и посетила буддийский храмовый комплекс Дамбулла.
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