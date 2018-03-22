Ещё
Александр Алаев: «Бразильцы — есть бразильцы, но почему-то не страшно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Алаев: «Бразильцы — есть бразильцы, но почему-то не страшно» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев признал, что травмы Георгия Джикии, Виктора Васина и Александра Кокорина подкосили команду в преддверии контрольного матча против Бразилии. Он отметил, что подопечные Станислава Черчесова хорошо настроились на игру против пятикратных чемпионов мира.
— Бразильцы — есть бразильцы, но почему-то не страшно. Верим в команду, ребята настроены. Вижу огонь в их глазах.
Понятно, что травмы немного подкосили нас, расстраивают. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем ребятам здоровья. И чтобы ребята показали тот футбол, о котором зрители, уходя со стадиона, будут с приятными эмоциями говорить.
Результат не так довлеет завтра, он будет важен в июне. А сейчас надо почувствовать уверенность в своих силах, и именно через таких соперников можно это почувствовать. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алиссон: "Россия играет не так, как южноамериканцы, будем привыкать" Стадион "Мордовия Арена" введут в эксплуатацию до конца марта Андрес Иньеста: "Барселона" будет сильнее "Реала" с Неймаром"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков2
WADA разнесло МОК46
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение