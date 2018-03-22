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Дагестан будет готов полностью к чемпионату Европы 15 апреля
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Дагестан будет готов полностью к чемпионату Европы 15 апреля 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестан будет готов полностью к чемпионату Европы 15 апреля15 апреля — окончательный срок готовности к чемпионату Европы по спортивной борьбе-2018. Об этом на встрече с журналистами заявил сегодня врио министра по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов.
1 апреля к чемпионату будет готов обновленный зал алиевского дворца спорта — места проведения предстоящих борцовских соревнований. 15 апреля — вся арена уже будет готова принимать гостей и участников чемпионата.
Министр подчеркнул, что оргкомитет работает даже с опережением намеченных сроков.
Решены и вопросы размещения и проживания спортсменов, а также почетных гостей.
«Мы четко для себя определили кто и в каком количестве к нам приедет, это и участники, и гости.
Определены места их размещения. Комфортное проживание будет обеспечено всем нашим гостям», — заявил руководитель ведомства.
По словам Магомедова, предстоящий чемпионат — это подарок всем любителям борьбы не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе.
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