Дагестан будет готов полностью к чемпионату Европы 15 апреля

Дагестан будет готов полностью к чемпионату Европы 15 апреля15 апреля — окончательный срок готовности к чемпионату Европы по спортивной борьбе-2018. Об этом на встрече с журналистами заявил сегодня врио министра по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов

1 апреля к чемпионату будет готов обновленный зал алиевского дворца спорта — места проведения предстоящих борцовских соревнований. 15 апреля — вся арена уже будет готова принимать гостей и участников чемпионата.

Министр подчеркнул, что оргкомитет работает даже с опережением намеченных сроков.

Решены и вопросы размещения и проживания спортсменов, а также почетных гостей.

«Мы четко для себя определили кто и в каком количестве к нам приедет, это и участники, и гости.

Определены места их размещения. Комфортное проживание будет обеспечено всем нашим гостям», — заявил руководитель ведомства.

По словам Магомедова, предстоящий чемпионат — это подарок всем любителям борьбы не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе.