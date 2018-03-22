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Миронов призвал остановить работу полигона «Ядрово»
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Миронов призвал остановить работу полигона «Ядрово» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня. Лидер партии «Справедливая Россия» Миронов призвал остановить работу полигона «Ядрово» в Подмосковье и привлечь владельцев свалки к ответственности
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