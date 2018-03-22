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Открытый областной турнир по художественной гимнастике пройдет в Ступине с 23 по 25 марта
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Открытый областной турнир по художественной гимнастике пройдет в Ступине с 23 по 25 марта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С 23 по 25 марта в городском округе Ступино состоится открытый областной турнир по художественной гимнастике «Мартовская капель», в нем примут участие спортсменки из 21 города, сообщила старший тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы «Прогресс — смена» Ирина Просветова.
По данным Ступинского информагентства, турнир по художественной гимнастике проводится в городе уже в 25-й раз. В 2018 году на мероприятие приедут представительницы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Рязани, Воронежа, Казани, Петропавловска-Камчатского, Байконура. Также благодаря содействию министерства культуры и спорта Московской области в турнире примут участие спортсменки из Донецка и Луганска.
«У каждой из участниц «Мартовской капели» есть шанс повысить уровень мастерства. Наш турнир квалификационный: гимнастки выполняют определенные упражнения программ, соответствующих требованиям третьего, второго, первого юношеских разрядов. Ступино на соревнованиях будут представлять порядка 70 спортсменок», — сказала Просветова.
По сведениям агентства, имена победительниц открытого областного турнира по художественной гимнастике «Мартовская капель» будут названы 25 марта на церемонии награждения.
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