Открытый областной турнир по художественной гимнастике пройдет в Ступине с 23 по 25 марта

С 23 по 25 марта в городском округе Ступино состоится открытый областной турнир по художественной гимнастике «Мартовская капель», в нем примут участие спортсменки из 21 города, сообщила старший тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы «Прогресс — смена» Ирина Просветова.

По данным Ступинского информагентства, турнир по художественной гимнастике проводится в городе уже в 25-й раз. В 2018 году на мероприятие приедут представительницы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Рязани, Воронежа, Казани, Петропавловска-Камчатского, Байконура. Также благодаря содействию министерства культуры и спорта Московской области в турнире примут участие спортсменки из Донецка и Луганска.

«У каждой из участниц «Мартовской капели» есть шанс повысить уровень мастерства. Наш турнир квалификационный: гимнастки выполняют определенные упражнения программ, соответствующих требованиям третьего, второго, первого юношеских разрядов. Ступино на соревнованиях будут представлять порядка 70 спортсменок», — сказала Просветова.

По сведениям агентства, имена победительниц открытого областного турнира по художественной гимнастике «Мартовская капель» будут названы 25 марта на церемонии награждения.