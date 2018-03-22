Жерар Пике: В прошлом сезоне игроки «Реала» говорили мне всякие гадости

Футболист сине-гранатовых отметил, что создал беседу в приложении WhatsUp, куда добавил испанских игроков мадридского клуба, где они обсуждают выступление обеих команд.

"Все, что мы делаем — это пишем друг другу неприятные вещи! Это лучшее, что может быть. Мы ведем себя, как маленькие дети. Но сейчас самое забавное время, потому что «Барселона» опережает "Реал" на 15 очков.

В прошлом сезоне, когда «сливочные» везде побеждали, они чувствовали себя хорошо, и постоянно говорили мне всякие неприятные вещи в расположении сборной Испании. После каждой победы я видел, как игроки «Реала» выкладывали фото в Instagram. Они улыбались и кричали: «Hala Madrid!. Но этот сезон сложился иначе. Они пишут: „Добыли три очка, продолжаем работу!“. А я отвечаю им в WhatsUp: „Парни, почему вы такие серьезные? Что случилось?“, — приводит слова Пике Goal.