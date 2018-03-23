Виллиан: у россиян понравился 17-й номер, имени не знаю 

Полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан поделился мнением о национальной команде России, отметив хавбека Александра Головина.
«На самом деле у сборной России есть талантливые футболисты. Тот же Смолов, с котором я играл в «Анжи». Кого запомнил по этому матчу? 17-й номер у россиян. Не знаю как зовут. Вот он понравился. Меня недавно спрашивали, кого из россиян соответсвует уровню сборной Бразилии. Вот этот вопрос уже лучше задать Тите», — сказал Виллиан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.