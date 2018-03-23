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Виллиан: у россиян понравился 17-й номер, имени не знаю
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Виллиан: у россиян понравился 17-й номер, имени не знаю 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан поделился мнением о национальной команде России, отметив хавбека Александра Головина.
«На самом деле у сборной России есть талантливые футболисты. Тот же Смолов, с котором я играл в «Анжи». Кого запомнил по этому матчу? 17-й номер у россиян. Не знаю как зовут. Вот он понравился. Меня недавно спрашивали, кого из россиян соответсвует уровню сборной Бразилии. Вот этот вопрос уже лучше задать Тите», — сказал Виллиан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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Еврокубок. 23 марта. «Локомотив-Кубань» обыграл «Реджо Эмилию» — 79:69 Пантано выиграл пятый этап «Вуэльты Каталонии», Чернецкий — шестой Смолов: никто из сборной России не играл в матче с Бразилией
 Ещё 11 источников 
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