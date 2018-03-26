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Бабиков: в Тюмени всё прекрасно, но питание…
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Бабиков: в Тюмени всё прекрасно, но питание… 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями о финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Турнир завершился 25 марта.
«Турнир отличался от других этапов Кубка мира, в России болеют по-особенному. Единственное: в России вопрос питания стоит острее всего. Мы не уделяем достаточно внимания этому вопросу. Трасса, условия проживания, организация транспорта — всё прекрасно, но питание…
Еда была очень непривычная, очень всё жирно. Нет свежих продуктов, может, в России их сложно достать зимой, не знаю… Салаты, например, сразу заправляли майонезом. Я-то всеяден, но иностранцы часто подходили, высказывали свои пожелания. Мы их передавали, и их старались учитывать, но пока это всё дойдёт до нужных лиц… У нас такая традиция в России: есть пряники к чаю и славненько. Но иностранцы привыкли, что к чаю дают не только пряники», — сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
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