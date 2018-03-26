Бабиков: в Тюмени всё прекрасно, но питание…

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями о финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Турнир завершился 25 марта.

«Турнир отличался от других этапов Кубка мира, в России болеют по-особенному. Единственное: в России вопрос питания стоит острее всего. Мы не уделяем достаточно внимания этому вопросу. Трасса, условия проживания, организация транспорта — всё прекрасно, но питание…