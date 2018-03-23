Российская молодежная сборная по футболу сыграет с македонцами в отборочном матче

ТАСС , 23 марта. Молодежная сборная России по футболу сыграет в пятницу в гостях с командой Македонии в отборочном матче чемпионата Европы. Подопечные Евгения Бушманова занимают второе место в группе 7, на пять очков отставая от сборной Сербии.

В ближайшие дни молодежной сборной России предстоят два отборочных матча — 27 марта она сыграет в гостях с аутсайдером группы из Гибралтара. Сборная России на старте турнира потеряла два очка в домашнем матче с командой Армении (0:0), а в октябре прошлого года уступила в гостях главным конкурентам из Сербии (2:3). Подопечные Бушманова набрали 10 очков, у сербов — 15 очков, девять очков в активе австрийцев.

Чтобы пробиться в финальный турнир, необходимо занять в группе первое место либо оказаться в числе четырех лучших команд среди занявших в девяти отборочных группах вторые места. Эти сборные сыграют в стыковых матчах за две последние путевки в финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет в июне следующего года в Италии и Сан-Марино.

Македонская сборная занимает в группе предпоследнее, шестое место, в четырех матчах набрав лишь три очка — за победу в сентябре в гостях над сверстниками из Армении (3:0). В октябре македонцы даже потерпели поражение в гостях от команды Гибралтара, причем встреча проходила на нейтральном поле в португальском Фару. Пробиться в финальный турнир у македонской сборной шансов уже нет, хотя год назад молодежная команда этой страны, составленная из футболистов двумя годами старше, сумела пробиться в решающую стадию, где заняла последнее место в группе.

В нынешнем цикле выступают футболисты, родившиеся после 1 января 1996 года. Возглавляет молодежную сборную Македонии 46-летний специалист Благоя Милевски, который ранее выигрывал чемпионат страны с «Вардаром».

Самые опытные — в полузащите

Пропустит ближайшие матчи голкипер швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин . В марте игровую практику в клубах премьер-лиги имели лишь Михаил Лысов, который выходил на поле и в Лиге Европы, Никита Чернов, Аяз Гулиев, Александр Зуев, Илья Жигулев, Константин Кучаев и Иван Обляков. Большинство игроков молодежной сборной выступают за клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Несколько дней перед матчем в Скопье подопечные Бушманова готовились на сборе в Македонии. Три дня будет у сборной на подготовку и к следующей встрече, которая пройдет на территории Гибралтара.

Матч сборных Македонии и России состоится на поле тренировочного центра Федерации футбола Македонии в Скопье, начало — 16:00 мск. Главным арбитром назначен Хорациу Фесник из Румынии.

В пятницу состоится еще одна игра группы 7 — встречаются команды Гибралтара и Сербии.