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Майк Бэбкок: Период адаптации у Мэттьюза будет обязательно
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Майк Бэбкок: Период адаптации у Мэттьюза будет обязательно 

Советский спорт 1 час назад
— В случаях с предыдущими травмами он ничего не мог делать. Когда возвращаешься в состав после травм, оказывается, что форму уже потерял. И этому не стоит удивляться. Так бывает всегда. Игра быстрее, чем тренировка, так что период адаптации будет обязательно. Но он хороший хоккеист и быстро разберется, — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Остон Мэттьюз: Исхожу из того, что завтра выйду на лед  Добавим, что 20-летний центрфорвард «Торонто» пропустил десять матчей из-за травмы плеча, которую он получил 22 февраля в матче против «Айлендерс» (4:3). Мэттьюз провел 53 игры и набрал в них 50 (28+22) очков.
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