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Алиссон: «Россия играет не так, как южноамериканцы, будем привыкать»
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Алиссон: «Россия играет не так, как южноамериканцы, будем привыкать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер сборной Бразилии Алиссон поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против России. Напомним, что встреча состоится завтра, 23 марта.
— Очень почетно сыграть в роли капитана, — сказал Алиссон, который впервые выйдет в матче сборной с повязкой. — Матч для нас важный. Сделаем все для победы. Команда у нас сильная и с точки зрения индивидуальностей, и в плане коллектива. Команда в хорошей форме. Я в том числе. Спасибо богу, который дал мне талант футболиста. Спасибо тренерам, которые мне доверяют. Но я много работаю, чтобы оставаться на таком уровне.
Против России будет непросто. Придется привыкать к ее стилю. Она играет в другой футбол, не такой, как в Южной Америке. Что касается холода, то для нас это не такая уж новость, ведь почти все наши игроки выступают за европейские клубы. Подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую. И нам очень приятно побывать здесь в России еще до турнира — это поможет адаптироваться. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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