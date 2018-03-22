Алиссон: «Россия играет не так, как южноамериканцы, будем привыкать»

Голкипер сборной Бразилии Алиссон поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против России. Напомним, что встреча состоится завтра, 23 марта.

— Очень почетно сыграть в роли капитана, — сказал Алиссон, который впервые выйдет в матче сборной с повязкой. — Матч для нас важный. Сделаем все для победы. Команда у нас сильная и с точки зрения индивидуальностей, и в плане коллектива. Команда в хорошей форме. Я в том числе. Спасибо богу, который дал мне талант футболиста. Спасибо тренерам, которые мне доверяют. Но я много работаю, чтобы оставаться на таком уровне.

Против России будет непросто. Придется привыкать к ее стилю. Она играет в другой футбол, не такой, как в Южной Америке. Что касается холода, то для нас это не такая уж новость, ведь почти все наши игроки выступают за европейские клубы. Подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую. И нам очень приятно побывать здесь в России еще до турнира — это поможет адаптироваться. ( Филипп ПАПЕНКОВ

Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.