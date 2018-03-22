Команда КФУ выиграла домашний тур Премьер-группы НСФЛ в Евпатории

На поле «Арены-Крым», где годом ранее прошёл финальный тур лиги, в течение трех игровых дней отношения выясняли футболисты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь), Московского физико-технического института (Долгопрудный), Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) и Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

Стартовал турнир с очной встречи двух главных фаворитов крымского этапа, претендентов на самые высокие места по итогам сезона УрФУ и ОрёлГУ. Команды впервые после зимней паузы вышли на зеленый газон, не застланный снегом, и им понадобилось время на адаптацию. В первом тайме преимуществом владели уральцы, во втором сильнее смотрелись уже орловцы. Итогом встречи стала ничья. В другом матче ударно на домашнем турнире стартовали футболисты КФУ, разгромившие прямого конкурента в борьбе за выживание МФТИ.

Во второй игровой день не обошлось без сенсаций. Крымчане продолжили победную серию, обыграв с крупным счётом ОрёлГУ. Орёл провёл откровенно слабую встречу, не предложив сопернику ничего опасного в атаке и трижды пропустив. КФУ забивали, как под копирку, используя быстрые фланговые атаки с последующим прострелом или ударом по воротам. Настоящую сенсацию преподнести футболисты МФТИ, минимально обыгравшие одного из лидеров сезона УрФУ. В дебюте встречи основной голкипер уральцев покинул поле из-за травмы. На игре сильно это не сказалось — резервный вратарь стабильно выручал партнёров после опасных атак МФТИ. Физтех контролировал ход встречи на протяжении всего матча и дожал соперника в середине второго тайма. Одна из атак завершилась попаданием в штангу, а следующая контратака — голом.

В заключительный игровой день фавориты, наконец, вышли из зимней спячки. Сборная УрФУ одержала победу с минимальным преимуществом над хозяевами турнира. Единственный мяч в ворота КФУ отправил лучший бомбардир уральцев Константин Решетников . А вот в другой встрече голов было много, и все они оказались в одних воротах — МФТИ. Сил футболистам из Долгопрудного хватило на один тайм, во второй половине игроки ОрёлГУ буквально летали по полю и забили сопернику пять раз.

Победителем турнира стала сборная КФУ с результатом в 6 очков. Крымчане покинули зону вылета и зону переходных матчей, а также улучшили разницу забитых и пропущенных мячей. Второй в Евпатории стала команда ОрёлГУ — 4 очка. Орловцы остались в нижней части таблицы, но имеют ещё три матча в запасе, чтобы догнать лидеров. Например, УрФУ, который набрал в Крыму также 4 очка (но уступил по разнице мячей) и занял 3 место. В таблице сезона уральцы также поднялись на третью строчку с отставанием в 5 очков от лидера. МФТИ набрал в Евпатории 3 очка и немного отдалился от зоны прямого вылета в Первую группу.

Следующий турнир Премьер-группы НСФЛ пройдет с 27 по 29 января в Калининграде. В самой западной точке лиги сыграют команды Калининградского государственного технического университета, Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма (Казань), Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) и Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

Результаты матчей:

УрФУ (Екатеринбург) — ОрёлГУ (Орёл) 1:1 КФУ (Симферополь) — МФТИ (Долгопрудный) 3:0 КФУ (Симферополь) — ОрёлГУ (Орёл) 3:0 МФТИ (Долгопрудный) — УрФУ (Екатеринбург) 1:0 КФУ (Симферополь) — УрФУ (Екатеринбург) 0:1 МФТИ (Долгопрудный) — ОрёлГУ (Орёл) 0:5 Положение команд в турнирной таблице:

КубГУ (Краснодар) — 22 (9 матчей)

СГАФКСТ (Смоленск) — 19 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (9)

РЭУ (Москва) — 16 (9)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

СГУ (Саратов) — 11 (6)

ЧГУ (Грозный) — 10 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) — 10 (6)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)

МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 3 (6)

КГТУ (Калининград) — 1 (6)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)