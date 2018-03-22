— Не думаю, что у Сушинского недостаточно опыта руководящей работы — управлять серьезной структурой ему уже приходилось. Хотя специфика бизнеса и спорта несколько отличаются. Но очень радует то, что в руководство омского клуба пришел не чужой этому городу и клубу человек. Омск сейчас сильно переживает по поводу не самых высоких результатов, которые показал в нынешнем сезоне «Авангард». Бюджет-то у клуба хороший, и задачи перед командой ставятся высокие, но в Кубке Гагарина в последнее время у «ястребов» что-то не складывается. Сушинский — надежный человек, который сколотит вокруг себя команду и который не будет шарахаться из огня да в полымя. С ним можно вести диалог, и если сейчас «Авангард» заключит контракт с новым главным тренером и его помощниками, Максим будет полностью на их стороне, возьмет на себя ответственность за результат. Кроме того, Сушинский — хоккейный человек, он вхож в раздевалку, и он будет делать выводы не по результатам команды, а по общению с игроками и тренерами, зная всю внутреннюю кухню. Уверен, что по сравнению с другими руководителями у Максима Сушинского будут преобладать более объективные и логичные действия в работе с клубом, — сказал Бадюков.