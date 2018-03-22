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Алиссон: Тему бойкота чемпионата мира обсуждать не будем
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Алиссон: Тему бойкота чемпионата мира обсуждать не будем 

Советский спорт 52 минуты назад
— Мы не будем говорить об этом, потому что мы сконцентрированы на игре, — цитирует Алиссона РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи.
Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.
Товарищеский матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта и пройдет на московском стадионе «Лужники».
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