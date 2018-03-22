Гонщик и геймер устроили гонку на «Мустанге» с заклеенными стеклами

Компания Castrol организовала гонку в стиле видеоигры Need For Speed между профессиональным гонщиком и геймером. Участников посадили за руль настоящего автомобиля и выпустили на специально подготовленный трек, стилизованный под виртуальную трассу.

В заезде использовался Ford Mustang, которому полностью закрыли стекла и установили сзади камеру, транслирующую картинку на дисплей в салоне. Таким образом, гонщики могли видеть себя со стороны, как в игре. При этом некоторые участки трассы отмечались виртуальными подсказками.

Недавно компания Honda оранизовала похожий заезд. Используя технологию дополненной реальности, водитель в реальном мире мог видеть «призрак» машины своего виртуального оппонента.

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