Ди Бьяджо ожидает большего от своего состава

Главный тренер сборной Италии Джиджи Ди Бьяджо уверен, что его команда может демонстрировать лучший футбол.

"У нас есть игроки, которые могли бы выступать за сборную Испании, и даже Бразилии. Мы часто критикуем их, но сейчас нам нужна вера", — заявил тренер в интервью Rai Sport. «Мы должны прибавить в характере и уверенности в себе. Одного таланта недостаточно. Вы должны доказать свою состоятельность на поле, и до этого сборная Италии не отличалась стабильностью. Это останавливало наш прогресс. Но с этими игроками мы должны идти дальше».