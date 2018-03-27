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Ди Бьяджо ожидает большего от своего состава
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Ди Бьяджо ожидает большего от своего состава 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Италии Джиджи Ди Бьяджо уверен, что его команда может демонстрировать лучший футбол.
"У нас есть игроки, которые могли бы выступать за сборную Испании, и даже Бразилии. Мы часто критикуем их, но сейчас нам нужна вера", — заявил тренер в интервью Rai Sport. «Мы должны прибавить в характере и уверенности в себе. Одного таланта недостаточно. Вы должны доказать свою состоятельность на поле, и до этого сборная Италии не отличалась стабильностью. Это останавливало наш прогресс. Но с этими игроками мы должны идти дальше».
Сегодня сборная Италии сыграет с англичанами в рамках товарищеской встречи. Евро-Футбол.Ру проведёт текстовую трансляцию матча.
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