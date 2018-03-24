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Новый главный тренер сборной Италии будет назван 20 мая
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Новый главный тренер сборной Италии будет назван 20 мая 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Заместитель главы Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта отметил, что новый главный тренер итальянской сборной будет назван 20 мая. После увольнения Джампьеро Вентуры временным тренером сборной Италии стал Луиджи Ди Бьяджо, работавший с молодежной командой.
— Мы сообщим имя нового главного тренера 20 мая, — цитирует Football Italia Костакурту. — Если найдем кого-то лучше Ди Бьяджо, а кандидатов вряд ли будет много, то мы назовем его имя. Ди Бьяджо прогрессировал из года в год. Очень вероятно, что он либо станет главным тренером, либо будет работать в штабе нового тренера. Он очень талантлив.
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