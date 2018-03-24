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Новый главный тренер сборной Италии по футболу будет назван 20 мая
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Новый главный тренер сборной Италии по футболу будет назван 20 мая 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Заместитель главы Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта сообщил дату объявления о назначении нового главного тренера национальной команды. «Мы сообщим имя нового главного тренера 20 мая», —цитирует Костакурту Football Italia.
Он также отметил, что у временно исполняющего обязанности главного тренера Луиджи Ди Бьяджо есть шансы стать наставником сборной на постоянной основе.
«Если найдём кого-то лучше Ди Бьяджо, а кандидатов вряд ли будет много, то мы назовём его имя. Ди Бьяджо прогрессировал из года в год. Очень вероятно, что он либо станет главным тренером, либо будет работать в штабе нового тренера. Он очень талантлив», — добавил Костакурта.
Ранее итальянски СМИ сообщали, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини является главным кандидатом на пост тренера сборной Италии по футболу.
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