Новый главный тренер сборной Италии по футболу будет назван 20 мая

Заместитель главы Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта сообщил дату объявления о назначении нового главного тренера национальной команды. «Мы сообщим имя нового главного тренера 20 мая», —цитирует Костакурту Football Italia.

Он также отметил, что у временно исполняющего обязанности главного тренера Луиджи Ди Бьяджо есть шансы стать наставником сборной на постоянной основе.

«Если найдём кого-то лучше Ди Бьяджо, а кандидатов вряд ли будет много, то мы назовём его имя. Ди Бьяджо прогрессировал из года в год. Очень вероятно, что он либо станет главным тренером, либо будет работать в штабе нового тренера. Он очень талантлив», — добавил Костакурта.