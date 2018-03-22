Ещё
«Ювентус» сыграет против сборной MLS
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» сыграет против сборной MLS 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Ювентус» будет соперником сборной MLS в Матче звезд лиги. Игра пройдет 1 августа в Атланте. Президент туринцев Андреа Аньелли​ назвал США и Канаду приоритетными регионами развития.
— Мы рады представить Европу в Матче звезд-2018, — приводит официальный сайт MLS слова Аньелли. — Это шанс стать ближе к страстным американским футбольным фанатам. В течение многих лет «Ювентус» считал США и Канаду ключевым рынком для роста, о чем свидетельствуют открытие наших новых академий и наша вещательная стратегия. Мы гордимся, что едем в Атланту.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вячеслав Быков: "В ближайшее время я не планирую возобновлять тренерскую карьеру" 30 очков Уильямса не спасли "Клипперс" от поражения в матче с "Портлендом" Фредрик Линдстрем: "Решение приехать в Тюмень принесло мне медаль"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков15
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение