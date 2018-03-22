«Ювентус» сыграет против сборной MLS

«Ювентус» будет соперником сборной MLS в Матче звезд лиги. Игра пройдет 1 августа в Атланте. Президент туринцев Андреа Аньелли​ назвал США и Канаду приоритетными регионами развития.

— Мы рады представить Европу в Матче звезд-2018, — приводит официальный сайт MLS слова Аньелли. — Это шанс стать ближе к страстным американским футбольным фанатам. В течение многих лет «Ювентус» считал США и Канаду ключевым рынком для роста, о чем свидетельствуют открытие наших новых академий и наша вещательная стратегия. Мы гордимся, что едем в Атланту.