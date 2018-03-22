В Пятигорске открыли волонтерский центр WorldSkills Kazan 2019

ПЯТИГОРСК, 22 марта. / ТАСС /. Ресурсный центр по набору волонтеров 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019, который состоите в Казани в 2019 году, открыт в четверг в Пятигорском государственном университете (ПГУ), передает корреспондент ТАСС.

Как отметил на подписании соглашения о сотрудничестве глава департамента по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (Казань) Айрат Мубаракшин, всего регионам предстоит подготовить около 400 добровольных помощников. «Ни одно мировое событие не проходит без участия волонтеров. К чемпионату будет привлекаться 2,5 тыс. человек, из них 400 будут представителями регионов и 100 человек — иностранных волонтеров, которые традиционно принимают участие в организации мирового и европейского чемпионатов», — рассказал Мубаракшин.

Директор волонтерского центра, советник ректора ПГУ Эльвира Кондракова отметила, что центр имеет семилетний опыт работы по подготовке добровольцев. «Мы открываем центр, который будет набирать и отбирать волонтеров к крупному международному мероприятию, уже в третий раз. Уверены, что предыдущий опыт позволит подготовить только лучших волонтеров Северо-Кавказского федерального округа», — сказала она.

По условиям соглашения о сотрудничестве, ресурсный центр должен создать условия для участия в волонтерской программе WorldSkills Kazan 2019 и включения в нее максимального количества кандидатов. Будет вестись информационная кампания, отбор кандидатов и обучение волонтеров, из которых впоследствии будет составлена команда волонтеров от региона.

Волонтерство в социальных проектах

Как отметил Мубаракшин, современное добровольчество в России значительно повысило свой статус.

"У нас событийное волонтерство, последние семь-восемь лет напрямую ассоциировалось с организацией крупномасштабных спортивных соревнований — это были III Всероссийская летняя универсиада 2012 года, Олимпийские игры Сочи 2014 года, целая череда мировых чемпионатов по игровым, индивидуальным видам спорта. А сейчас мы переходим к абсолютно новой странице событийного волонтерства с максимальным количеством эксклюзивности и уникальности. Мы переходим к социальному проекту, также продолжающему быть событийным", — сказал он.

По его словам, основная миссия движения WorldSkills, соревновательного процесса, — это профориентация и повышение значимости специалистов узкого профиля, высокой квалификации, возможность его влияния на экономическую ситуацию как в регионе, так и в стране в целом.

"Наша сверхзадача, помимо проведения самого чемпионата, добиться вовлечения населения нашей страны в это мировое движение. Движения только что сложившегося и набирающего обороты в ситуации происходящего в стране производственного бума, острой необходимости в узких квалифицированных кадрах", — сказал он.

Специфика подготовки

Как рассказал заместитель директора волонтерского центра Григорий Мхитарьян, волонтерское движение в Пятигорске активно привлекает молодежь. «У нас добровольческое движение очень сильно развито. В нашем центре есть активисты, работающие здесь еще с сочинской Олимпиады 2014 года, костяк центра насчитывает порядка ста активистов», — рассказал он.

К каждому мероприятию объявляется новый набор, есть определенные требования. «Где-то нужны люди с хорошим знанием иностранных языков, где-то — уже с волонтерским опытом, или еще какие-то специфические требования. Только на „Формулу-1“ в Сочи мы каждый год готовим порядка ста человек. В центре проводят мастер-классы по предстоящим направлениям деятельности, идет конкретное обучение», — рассказал Мхитарьян.

По его словам, у чемпионата профмастерства новая специфика, которая потребует специальной подготовки волонтеров, чтобы работать непосредственно на площадках соревнований. «Там участники соревнуются в умении, например, печь пироги, класть плитку, строить дома, и волонтеры должны обладать навыками, полезными на площадках. Но будут и волонтеры, которым предстоит сопровождать делегации… или управлять потоками зрителей», — рассказал он.

О Центре

Волонтерский центр Пятигорского государственного университета «Профи-Соци-Лингва» создали в 2011 году после победы университета в конкурсе оргкомитета «Сочи-2014» на право подготовки волонтеров XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр. За годы работы он стал крупнейшей волонтерской организацией СКФО, действующей в том числе и за пределами региона.

22-27 августа 2019 года мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019 соберет в Казани молодых профессионалов из 70 стран, соревнующихся более чем в 50 компетенциях. По России определено 15 ресурсных центров набора волонтеров в восьми федеральных округах. Шестнадцатым по счету станет волонтерский центр в Казани. Активное включение центров в реализацию волонтерской программы запланировано с 2018 года.