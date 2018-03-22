Депутат отказался общаться с «Газетой.Ru» из-за позиции редакции по Слуцкому 

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отказался от общения с "Газетой.Ru" из-за редакционной колонки о ситуации вокруг депутата Леонида Слуцкого.
Об этом он написал в комментарии в фейсбуке под постом с позицией редакции.
Лысаков отметил, что «угрозы» редакции для него оскорбительны и попросил больше не обращаться к нему за комментариями.
"Уважаемая редакция Газеты.ру! Цитирую ваш текст: «В ситуации, когда контроля не будет, да еще и после выборов, „бешеный принтер“ может не просто вернуться, а совсем „сорваться с цепи“…Редакция „Газеты.Ru“ будет вдвойне внимательно следить за поведением депутата Слуцкого, законодательными инициативами и посещаемостью. Это же касается всего депутатского корпуса». Ваши угрозы, в том числе, в мой адрес, для меня оскорбительны. Просьба впредь ко мне за комментариями не обращаться", — написал депутат.