Депутат отказался общаться с «Газетой.Ru» из-за позиции редакции по Слуцкому

Об этом он написал в комментарии в фейсбуке под постом с позицией редакции.

Лысаков отметил, что «угрозы» редакции для него оскорбительны и попросил больше не обращаться к нему за комментариями.

"Уважаемая редакция Газеты.ру! Цитирую ваш текст: «В ситуации, когда контроля не будет, да еще и после выборов, „бешеный принтер“ может не просто вернуться, а совсем „сорваться с цепи“…Редакция „Газеты.Ru“ будет вдвойне внимательно следить за поведением депутата Слуцкого, законодательными инициативами и посещаемостью. Это же касается всего депутатского корпуса». Ваши угрозы, в том числе, в мой адрес, для меня оскорбительны. Просьба впредь ко мне за комментариями не обращаться", — написал депутат.