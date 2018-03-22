Глава управы Елена Макарова встретилась с жителями района

Глава управы района Якиманка Елена Макарова 21 марта провела встречу с жителями на тему: «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период». Собрание прошло в стенах школы №1799.

На мероприятии присутствовали: Павел Кашеков, первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Александр Чурилов , директор Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» и заместители главы управы по всем направлениям деятельности.

Сначала глава управы Елена Макарова представила доклад по заявленной теме. Она рассказала что субботники на территории района состоятся в рамках месячника 14 и 21 апреля. При этом на первом мероприятии планируется очистить территорию сквера Аргентинской Республики и улицы Большая Якиманка, дом 35. На следующей акции, 21 апреля, жителей пригласят на Болотную площадь, в Репинский сквер и на улицу Мытную, 40/44.

— Специально для уборки территорий закуплен новый инвентарь и малые архитектурные формы: это лопаты, тяпки, грабли, урны и другие предметы. Все они находятся на балансе Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» и будут выданы жителям на субботниках, — рассказала Елена Макарова.

Она отметила, что во время акции организаторы развернут полевые кухни и включат музыкальное сопровождение.

— Вместе мы сделаем наш район еще чище, — завершила Елена Макарова свой доклад.

После него каждый желающий смог задать вопрос главе управы. Все обращения внесены в протокол и взяты на контроль.