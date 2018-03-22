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Обновился рейтинг WBO: вошли Дадашев и Мехонцев, выбыли Хитров и Михалкин
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Обновился рейтинг WBO: вошли Дадашев и Мехонцев, выбыли Хитров и Михалкин 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBО). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)
Игорь Михалкин (Россия), занимавший 4-ю позицию, покинул топ-15  — Гасан Гасанов (Россия) поднялся с 15-й позиции на 12-ю  — Егор Мехонцев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Средний вес (до 72,6 кг)
Евгений Хитров (Украина), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Первый средний вес (до 69,9 кг  — Канат Ислам (Казахстан) опустился с 2-й позиции на 4-ю  Полусредний вес (до 66,7 кг)
Тарас Шелестюк (Украина) опустился с 8-й позиции на 12-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
Георгий Челохсаев (Россия) поднялся с 11-й позиции на 10-ю  — Максим Дадашев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Лёгкий вес (до 61,2  — Иса Чаниев (Россия) поднялся с 7-й позиции на 5-ю  — Павел Маликов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 6-ю  — Денис Беринчик (Украина) поднялся с 13-й позиции на 12-ю  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
Евгений Чупраков (Россия) опустился с 2-й позиции на 3-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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