Обновился рейтинг WBO: вошли Дадашев и Мехонцев, выбыли Хитров и Михалкин

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBО). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)

Средний вес (до 72,6 кг)

Евгений Хитров (Украина), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 Первый средний вес (до 69,9 кг — Канат Ислам (Казахстан) опустился с 2-й позиции на 4-ю Полусредний вес (до 66,7 кг)

Тарас Шелестюк (Украина) опустился с 8-й позиции на 12-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Георгий Челохсаев (Россия) поднялся с 11-й позиции на 10-ю — Максим Дадашев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Лёгкий вес (до 61,2 — Иса Чаниев (Россия) поднялся с 7-й позиции на 5-ю — Павел Маликов (Россия) поднялся с 8-й позиции на 6-ю — Денис Беринчик (Украина) поднялся с 13-й позиции на 12-ю Второй полулёгкий вес (до 59 кг)

Евгений Чупраков (Россия) опустился с 2-й позиции на 3-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

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