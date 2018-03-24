В Сочи открывается Парк футбола

СОЧИ, 24 мар — РИА Новости . Почетным гостем передвижного Парка футбола чемпионата мира 2018 года в Сочи, который будет работать на курорте 24 и 25 марта, станет экс-нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш, сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

По информации оргкомитета, Сочи станет первым городом, где откроется передвижной парк предстоящего чемпионата мира по футболу. В дальнейшем парк будет функционировать по выходным дням на открытых площадках городов-организаторов мундиаля.

"Посетители фестиваля смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на футбольных аттракционах, узнать все о скором турнире, фотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой и пообщаться с легендами мирового футбола. Например, почетным гостем парка в Сочи станет экс-нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу ФИФА-2002 и 2006 Нуну Гомеш", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на территорию парков бесплатный, они будут работать с 12.00 до 20.00 по местному времени.

Как уточняет оргкомитет, за два с половиной месяца до начала мундиаля Парк футбола посетит все 11 городов-организаторов турнира. После Сочи он будет работать в Ростове-на-Дону (31 марта — 1 апреля), Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк расположится на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего турнира — с 17 июня по 15 июля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.