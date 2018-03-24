Ещё
В Сочи открывается Парк футбола
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи открывается Парк футбола 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 24 мар — РИА Новости. Почетным гостем передвижного Парка футбола чемпионата мира 2018 года в Сочи, который будет работать на курорте 24 и 25 марта, станет экс-нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш, сообщает пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».
По информации оргкомитета, Сочи станет первым городом, где откроется передвижной парк предстоящего чемпионата мира по футболу. В дальнейшем парк будет функционировать по выходным дням на открытых площадках городов-организаторов мундиаля.
"Посетители фестиваля смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на футбольных аттракционах, узнать все о скором турнире, фотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой и пообщаться с легендами мирового футбола. Например, почетным гостем парка в Сочи станет экс-нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу ФИФА-2002 и 2006 Нуну Гомеш", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вход на территорию парков бесплатный, они будут работать с 12.00 до 20.00 по местному времени.
Как уточняет оргкомитет, за два с половиной месяца до начала мундиаля Парк футбола посетит все 11 городов-организаторов турнира. После Сочи он будет работать в Ростове-на-Дону (31 марта — 1 апреля), Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк расположится на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего турнира — с 17 июня по 15 июля.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
РИА Новости: последние новости
EasyJet отстранил двух пилотов из-за видео в кабине во время полета В Туркмении наступил "день тишины" перед парламентскими выборами В Минкомсвязи рассказали о претензиях к Facebook и WhatsApp
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова провалилась на чемпионате мира63
Бразилия разгромила Россию380
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
«Она ворвалась как смерч»21
У футбола России нет будущего после ЧМ121
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение