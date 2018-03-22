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Только цифры. Почему за новичков биатлонной сборной становится страшно
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Только цифры. Почему за новичков биатлонной сборной становится страшно 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о странной эпидемии немощи, поражающей наших стреляющих лыжников.
Два эпизода спринта на тюменском этапе Кубка мира почти совпали во времени — это совпадение и навело на тему. Едва закончил дистанцию новичок сборной Игорь Малиновский, многократный чемпион мира в юниорах, как микрофон телеканала «Матч ТВ» был предоставлен Антону Бабикову. Рассказывая о своих переживаниях — в Тюмень приехали за него поболеть родные, а он расписался на трассе в бессилии, — чемпион мира в эстафете даже всплакнул…
А мне стало реально страшно за пополнение, стучащееся в двери сборной.
Только цифры, как и обещал в заголовке. Бабиков дебютировал в главной команде в январе 2016-го. Уже во второй своей гонке — преследовании — показал мощный ход, один из лучших, и прорвался на итоговое седьмое место. Теперь посмотрим, как шли у Антона дела в следующем сезоне, 2016-2017. Одно первое место, два третьих (беру только личные гонки), пять раз финишировал в первой десятке, девять — в первой двадцатке. Ну и сезон нынешний, 2017-2018: ни одного захода на пьедестал (лучшее место — пятое), те же девять раз в двадцатке, но в десятке лишь трижды.
Кому-то я покажусь наивным, но всегда считал так: попадание в главную сборную страны должно хоть немного, но повышать уровень спортсмена. Ибо здесь его приобщают к спорту высших достижений. Но в нашем биатлоне все почему-то наоборот. И ползучий регресс в результатах Бабикова еще далеко не самый показательный.
Чуть позже Антона в сборную был поднят Матвей Елисеев. И как же веско он начинал! Сезон 2016-2017: из девяти первых гонок в шести забирался в итоговую двадцатку! Казалось, вот он, боец, на которого можно положиться. А дальше… Сезон 2017-2018: три захода в двадцатку…
Представьте, и у женского состава та же противоестественная обратная динамика. Татьяна Акимова, дебютировав в сезоне 2015-2016, успела в его концовке трижды финишировать в двадцатке. Затем вроде бы стабилизировала свой уровень: в 2016-2017 мало того что обжила двадцатку, проникнув в нее по итогам десяти гонок, так один старт даже выиграла, а еще в одном была третьей. Перебираемся в сезон 2017-2018 — как отрезало… Всего пять попаданий в двадцатку и ни намека на атаку пьедестала.
И вовсе катастрофа произошла с Ольгой Подчуфаровой. Сезон 2015-2016: одно первое место, одно третье и двенадцать финишей в двадцатке лучших. На следующий год — жалкие четыре захода в двадцатку… А в нынешнем сезоне не смогла уже вообще ничего…
Сейчас на вакантную позицию лидера женской сборной претендует Ульяна Кайшева, только-только привлеченная в команду. Но есть ли гарантия, что с ней не повторится произошедшее с Подчуфаровой и Акимовой?
На заключительных этапах нынешнего сезона пристойно выступают, помимо Кайшевой, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Продолжительное время проведшие вне основного состава. Можно еще до кучи вспомнить, что сильнейшей на прошлогоднем чемпионате мира у нас оказалась Ирина Старых, тоже подверстанная к основе в оперативном порядке.
Нужно, словом, срочно и досконально разбираться, почему в сборной всех только портят. А если разобраться будет недосуг, то потенциальному пополнению лучше пока потрудиться и погоняться в сторонке от главной команды. Так, глядишь, сумеют себя сохранить до лучших времен.
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