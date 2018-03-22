Ещё
Бабиков: верю, что весной всё изменится, найдутся люди, которые помогут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабиков: верю, что весной всё изменится, найдутся люди, которые помогут 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянин Антон Бабиков признался, что испытывает смешанные эмоции на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.
«Сложные эмоции, такая смесь: и удовольствие от того, что видишь грандиозное событие, и печаль от того, что не можешь поддержать это хорошим выступлением. На трассе чувствуешь печаль, но потом ты продолжаешь любить своё дело и верить, что дальше будет лучше, что ты найдёшь выход из этой ситуации. Потому что ты уже был на позиции выше, ты знаешь, каково это. Просто нужно снова найти путь туда.
После середины сезона это односторонняя дорога. Работай как хочешь. Кто-то считает, что я виноват в этих результатах, поэтому я должен сам искать выход. Я пытаюсь его сам найти. Я верю, что весной это изменится, и мы будем работать вместе, найдутся люди, которые помогут. Мы все работали, но вся ответственность лежит на плечах спортсменов — это нужно понимать. Не согласен с утверждением, что выигрывает спортсмен, проигрывает тренер. У нас всё-таки проигрывает тоже спортсмен. И, может, выигрывает тренер», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат.com: последние новости
Кайшева: я, как и многие биатлонистки, хочу продолжить работу с Норицыным Червиченко: «Локомотив» в этом сезоне выиграл гонку админресурсов Сиваков одержал первую победу в составе британской команды Sky
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков14
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение