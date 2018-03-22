Бабиков: верю, что весной всё изменится, найдутся люди, которые помогут

Россиянин Антон Бабиков признался, что испытывает смешанные эмоции на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

«Сложные эмоции, такая смесь: и удовольствие от того, что видишь грандиозное событие, и печаль от того, что не можешь поддержать это хорошим выступлением. На трассе чувствуешь печаль, но потом ты продолжаешь любить своё дело и верить, что дальше будет лучше, что ты найдёшь выход из этой ситуации. Потому что ты уже был на позиции выше, ты знаешь, каково это. Просто нужно снова найти путь туда.

После середины сезона это односторонняя дорога. Работай как хочешь. Кто-то считает, что я виноват в этих результатах, поэтому я должен сам искать выход. Я пытаюсь его сам найти. Я верю, что весной это изменится, и мы будем работать вместе, найдутся люди, которые помогут. Мы все работали, но вся ответственность лежит на плечах спортсменов — это нужно понимать. Не согласен с утверждением, что выигрывает спортсмен, проигрывает тренер. У нас всё-таки проигрывает тоже спортсмен. И, может, выигрывает тренер», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».