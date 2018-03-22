Евгений Ловчев: Мой вратарь — Акинфеев

О ПСИХОЛОГИИ

В преддверии двух поединков с топ-сборными — Бразилией и Францией — болельщики задаются вопросом: не получим ли мы два разгрома по 0:3, и не подорвет ли это психологическое состояние игроков нашей сборной накануне чемпионата и мира? Уверен, никаких разгромов не будет. Вспомните матч 2006 года на «Локомотиве», когда «Зубастик» Роналду забил рукой. Не было никакого преимущества у бразильцев. Тогда тоже был март, поле подмороженное. Думаю, и сейчас игра пройдет примерно по такому же сценарию. Бразильцы вряд ли сильно будут рваться.

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Второй матч из двух спаренных наши играют лучше. Вспомните поединки с Аргентиной и Испанией. Поэтому не надо опасаться за психологическое состояние футболистов.

О СОСТАВЕ

Теперь выступлю с роли Черчесова и назову свой состав сборной. В моей команде вратарь — Акинфеев, это однозначно. С защитой в связи с известными травмами, очень сложно определиться. Начнем с крайних защитников, с этим проще. Давайте так, справа Смольников, слева — Рауш.

Думаю, надо не изменять себе и играть с тремя центральными. У нас есть Кудряшов и Кутепов. Третий, все-таки, Гранат. Тем более, он играл вместе с Кудряшовым.

Полузащита — Глушаков, Дзагоев — центральная ось. Головин однозначно должен играть. И тут выбираю между Самедовым и Алексеем Миранчуком . Все-таки, пусть сыграет Миранчук, хотя он тяготеет к центральной зоне, но парень универсальный, справится. Ну и Смолов впереди. Здесь без вариантов.

Встреча между сборными России и Бразилии пройдет на стадионе в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». Начало — в 19.00.

Как завершится контрольный матч Россия — Бразилия?