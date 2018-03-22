Спортсмены из Бабушкинского приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту

В рамках спартакиады «Спорт для всех» 18 марта состоялись соревнования по гиревому спорту. Об этом сообщила директор центра досуга и спорта «Брэк» Марина Алексашкина.

— Соревнования проходили по адресу: улица Полярная, дом 10, строение 1. В соревнованиях принимали юноши от 18 лет и старше. Все участники — жители Бабушкинского района. Состязания проходили по нескольким критериям, — рассказала директор «Брэка».

Она добавила, что победители награждены памятными дипломами.

Отметим, что спортсмены центра «Брэк» регулярно занимают призовые места на районных и окружных спортивных состязаниях. (вт)