Саратовский губернатор встретился с Вячеславом Володиным и инвесторами

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел рабочую встречу с руководством компании «Ренова» , на которой обсуждал вопросы строительства аэропортового комплекса в Сабуровке, сообщает пресс-служба главы региона.

По итогам переговоров руководители приняли решение о проведении в ближайшее время совещания на строительной площадке.