Саратовский губернатор встретился с Вячеславом Володиным и инвесторами 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел рабочую встречу с руководством компании «Ренова», на которой обсуждал вопросы строительства аэропортового комплекса в Сабуровке, сообщает пресс-служба главы региона.
По итогам переговоров руководители приняли решение о проведении в ближайшее время совещания на строительной площадке.
Также Валерий Радаев встретился с Председателем ГД РФ Вячеславом Володиным, обсуждались итоги выборов Президента РФ на территории Саратовской области. Радаев поблагодарил спикера Госдумы за поддержку региона. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, в том числе — по соглашениям, подписанным областью на Первом саратовском экономическом форуме, и — проектов, реализация которых осуществляется в рамках федеральных программ и при поддержке Вячеслава Володина