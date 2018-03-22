Александр Селихов: «Когда-нибудь и Акинфеева кто-нибудь заменит» 

Вратарь "Спартака" и сборной России Александр Селихов рассказал о конкуренции с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым в национальной команде. По его словам, в этом вопросе все зависит от главного тренера и обстоятельств, а его задача — показывать свой уровень.
— Черчесов не скрывает, что Акинфеев в сборной — номер один. Мое дело — играть, тренироваться, показывать свой уровень. А дальше уже все зависит от главного тренера и от обстоятельст, — цитирует Селихова "Российская газета". — Бывают травмы, другие моменты. У меня нет проблем в этом плане: Акинфеев сильнее, и поэтому он играет. Но незаменимых нет: когда-нибудь и его кто-нибудь заменит. У нас была прикольная история. После матча в августе, когда мы ЦСКА проиграли, я попросил у Акинфеева футболку. Да, говорит, сейчас тебе принесут. В итоге, так мне никто ничего и не принёс. И вот уже в декабре перед игрой на нашем стадионе мы снова встречаемся с ним в подтрибунном помещении. Он мне: «Сань, здарова! Про футболку помню, отдам после матча». И действительно: мне потом администратор ЦСКА её принёс. Если честно, я был сильно удивлён. Думаю, этот случай показывает, какой Игорь человек.