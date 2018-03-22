Ещё
Александр Селихов: «Когда-нибудь и Акинфеева кто-нибудь заменит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Селихов: «Когда-нибудь и Акинфеева кто-нибудь заменит» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь "Спартака" и сборной России Александр Селихов рассказал о конкуренции с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым в национальной команде. По его словам, в этом вопросе все зависит от главного тренера и обстоятельств, а его задача — показывать свой уровень.
— Черчесов не скрывает, что Акинфеев в сборной — номер один. Мое дело — играть, тренироваться, показывать свой уровень. А дальше уже все зависит от главного тренера и от обстоятельст, — цитирует Селихова "Российская газета". — Бывают травмы, другие моменты. У меня нет проблем в этом плане: Акинфеев сильнее, и поэтому он играет. Но незаменимых нет: когда-нибудь и его кто-нибудь заменит. У нас была прикольная история. После матча в августе, когда мы ЦСКА проиграли, я попросил у Акинфеева футболку. Да, говорит, сейчас тебе принесут. В итоге, так мне никто ничего и не принёс. И вот уже в декабре перед игрой на нашем стадионе мы снова встречаемся с ним в подтрибунном помещении. Он мне: «Сань, здарова! Про футболку помню, отдам после матча». И действительно: мне потом администратор ЦСКА её принёс. Если честно, я был сильно удивлён. Думаю, этот случай показывает, какой Игорь человек.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вячеслав Быков: "В ближайшее время я не планирую возобновлять тренерскую карьеру" 24 очка Лилларда помогли "Портленду" победить "Детройт" и выиграть 12-й матч подряд Фредрик Линдстрем: "Решение приехать в Тюмень принесло мне медаль"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков15
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение