Шотландия — Коста-Рика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

Шотландия

Сборная Шотландии в своей отборочной группе набрала 18-ть очков и заняла 3-е место, уступив словацкой дружине только по дополнительным показателям.

Но сборная Словакия имела самые низкие показатели среди команд занявших 2-е строчки и не пробилась в раунд плей-офф.

В целом выступление «тартановой армии» можно считать удовлетворительным. Если бы «горцы» во 2-м туре не потеряли бы заветные пункты с Литвой (1:1), им вполне было бы по сила сыграть в стыковых матчах.

Даже в последнем игровом дне шотландцы имели шансы на плей-офф, но не смогли одолеть Словению (2:2) на ее поле.

Национальная команда Шотландии после квалификации к ЧМ-2018 провела один товарищеский матч. В ноябре 2017 года уступила в Абердине сборной Нидерландов (0:1), тем самым прервав 8-матчевую домашнюю серию без поражений.

Коста-Рика

Национальная команда Коста-Рики на прошлом ЧМ стала главной сенсацией турнира. На групповой стадии она опередила Италию и Англию. Пробилась в четвертьфинал где только в серии послемтчевых пенальти уступила дорогу голландцам.

«Лос тикос» заняли 2-е в финальной отборочной группе. Костариканцев опередили только мексиканцы. А в последнем туре Коста-Рика проиграла Панаме и тем самым не пустив США на Мундиаль. Что правда, американцы сами виноваты, проиграв свой матч.

Коста-Рика в конце прошлого года успела провести 2-а товарищеских матча. Проиграла Испании (0:5) и Венгрии (0:1). Обе эти встречи они провели на выезде.

Единственный раз команды играли между собой на мировом первенстве 1990 года, тогда сильнее была Коста-Рика (1:0).

Прогноз

Шотландцы не часто проигрываю в родных стенах. И к тому же домашние поединки с их участием зачастую заканчиваются на ТМ 2,5. Из последних 8-м встреч только одна с Англией (2:2) принесла больше 2-х голов.

Рискнем предположить, что Шотландия на проиграет и ТМ 3,5 за 1,65.