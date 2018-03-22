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Шотландия — Коста-Рика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
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Шотландия — Коста-Рика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Шотландия
Сборная Шотландии в своей отборочной группе набрала 18-ть очков и заняла 3-е место, уступив словацкой дружине только по дополнительным показателям.
Но сборная Словакия имела самые низкие показатели среди команд занявших 2-е строчки и не пробилась в раунд плей-офф.
В целом выступление «тартановой армии» можно считать удовлетворительным. Если бы «горцы» во 2-м туре не потеряли бы заветные пункты с Литвой (1:1), им вполне было бы по сила сыграть в стыковых матчах.
Даже в последнем игровом дне шотландцы имели шансы на плей-офф, но не смогли одолеть Словению (2:2) на ее поле.
Национальная команда Шотландии после квалификации к ЧМ-2018 провела один товарищеский матч. В ноябре 2017 года уступила в Абердине сборной Нидерландов (0:1), тем самым прервав 8-матчевую домашнюю серию без поражений.
Коста-Рика
Национальная команда Коста-Рики на прошлом ЧМ стала главной сенсацией турнира. На групповой стадии она опередила Италию и Англию. Пробилась в четвертьфинал где только в серии послемтчевых пенальти уступила дорогу голландцам.
«Лос тикос» заняли 2-е в финальной отборочной группе. Костариканцев опередили только мексиканцы. А в последнем туре Коста-Рика проиграла Панаме и тем самым не пустив США на Мундиаль. Что правда, американцы сами виноваты, проиграв свой матч.
Коста-Рика в конце прошлого года успела провести 2-а товарищеских матча. Проиграла Испании (0:5) и Венгрии (0:1). Обе эти встречи они провели на выезде.
Единственный раз команды играли между собой на мировом первенстве 1990 года, тогда сильнее была Коста-Рика (1:0).
Прогноз
Шотландцы не часто проигрываю в родных стенах. И к тому же домашние поединки с их участием зачастую заканчиваются на ТМ 2,5. Из последних 8-м встреч только одна с Англией (2:2) принесла больше 2-х голов.
Рискнем предположить, что Шотландия на проиграет и ТМ 3,5 за 1,65.
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