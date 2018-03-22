Светлана Хохлова вышла в финал конкурса «Мисс Россия — 2018»

Костромичка Светлана Хохлова стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2018», узнал KOSTROMA.TODAY. Она вошла в ТОП-50 участниц по итогам кастинга.

Девушки, которые пришли на кастинг, соответствовали следующим критериям: рост от 173 сантиметров, возраст 18-23 года. Все они не замужем и без детей. Кроме того, на теле претенденток на гордое звание «Мисс Россия» не должно быть татуировок. Таковы условия конкурса. Еще один момент — участницам нужно было прислать фото в стиле ню.

Вместе со Светланой в кастинге участвовало более 350 девушек из разных уголков страны. Самых красивых из них выбирали Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, радиоведущие Денис Курочкин и Александр Соколов и другие известные люди России.

Сейчас девушки вовсю готовятся к финалу. Он пройдет 14 апреля.

В феврале этого года Светлана Хохлова уже получила одну корону. Костромичка выиграла конкурс конкурс Miss Tourism and Culture Universe 2018.

Откровенный рассказ Светланы о модельном бизнесе можно прочитать здесь.