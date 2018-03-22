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Светлана Хохлова вышла в финал конкурса «Мисс Россия — 2018»
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Светлана Хохлова вышла в финал конкурса «Мисс Россия — 2018» 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка Светлана Хохлова стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2018», узнал KOSTROMA.TODAY. Она вошла в ТОП-50 участниц по итогам кастинга.
Девушки, которые пришли на кастинг, соответствовали следующим критериям: рост от 173 сантиметров, возраст 18-23 года. Все они не замужем и без детей. Кроме того, на теле претенденток на гордое звание «Мисс Россия» не должно быть татуировок. Таковы условия конкурса. Еще один момент — участницам нужно было прислать фото в стиле ню.
Вместе со Светланой в кастинге участвовало более 350 девушек из разных уголков страны. Самых красивых из них выбирали Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, радиоведущие Денис Курочкин и Александр Соколов и другие известные люди России.
Сейчас девушки вовсю готовятся к финалу. Он пройдет 14 апреля.
В феврале этого года Светлана Хохлова уже получила одну корону. Костромичка выиграла конкурс конкурс Miss Tourism and Culture Universe 2018.
Откровенный рассказ Светланы о модельном бизнесе можно прочитать здесь.
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