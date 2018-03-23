Антон Макарский с супругой искупались в проруби на Байкале

Известный актер Антон Макарский и его супруга Виктория побывали в Иркутск е с гастролями. Во время отдыха 22 марта они посетили Листвянку. Запись об этом появилась на их личной страничке в Инстаграм.

В Листвянке супруги сходили в баню и окунулись в ледяную прорубь прямо на Байкале. По словам Макарских, они не могли не окунуться в Байкал:

«Всего-то час езды на машине вдоль Ангары… Только перед тем, как окунуться, сначала надо лёд убрать лопатой, вода замерзает мгновенно. Старость придёт, а нас нет, мы на гастролях!», — так прокомментировали свой отдых Антон и Виктория.

Также супруги опубликовали фотграфию с поколонниками после концерта в Иркутске.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 21 Мар 2018 в 11:42 PDT