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Антон Макарский с супругой искупались в проруби на Байкале
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Антон Макарский с супругой искупались в проруби на Байкале 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Известный актер Антон Макарский и его супруга Виктория побывали в Иркутск е с гастролями. Во время отдыха 22 марта они посетили Листвянку. Запись об этом появилась на их личной страничке в Инстаграм.
В Листвянке супруги сходили в баню и окунулись в ледяную прорубь прямо на Байкале. По словам Макарских, они не могли не окунуться в Байкал:
«Всего-то час езды на машине вдоль Ангары… Только перед тем, как окунуться, сначала надо лёд убрать лопатой, вода замерзает мгновенно. Старость придёт, а нас нет, мы на гастролях!», — так прокомментировали свой отдых Антон и Виктория.
Также супруги опубликовали фотграфию с поколонниками после концерта в Иркутске.
Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 21 Мар 2018 в 11:42 PDT
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