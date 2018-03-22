Тите рассказал, за кем из бразильцев в РФПЛ следит его тренерский штаб 

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал, за кем из бразильский футболистов, выступающих в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), следит его тренерский штаб. «Мы следим за всеми игроками, в том числе и за Луисом Адриано. У него отличная скорость, он отлично смотрится на мировом уровне. Педро Роша не уступает ему, это агрессивный игрок и умеет забивать красивые голы у Фернандо отличная манёвренность на поле. Ари не на том уровне в данный момент», — заявил тренер на пресс-конференции.
Ранее Тите подтвердил состав сборной Бразилии на матч с Россией.