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Тите рассказал, за кем из бразильцев в РФПЛ следит его тренерский штаб
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Тите рассказал, за кем из бразильцев в РФПЛ следит его тренерский штаб 

RT на русском 2 часа назад
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал, за кем из бразильский футболистов, выступающих в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), следит его тренерский штаб. «Мы следим за всеми игроками, в том числе и за Луисом Адриано. У него отличная скорость, он отлично смотрится на мировом уровне. Педро Роша не уступает ему, это агрессивный игрок и умеет забивать красивые голы у Фернандо отличная манёвренность на поле. Ари не на том уровне в данный момент», — заявил тренер на пресс-конференции.
Ранее Тите подтвердил состав сборной Бразилии на матч с Россией.
RT на русском: последние новости
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