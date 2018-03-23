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Васин: буду болеть за победу России в матче с Бразилией, но спрогнозирую ничью
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Васин: буду болеть за победу России в матче с Бразилией, но спрогнозирую ничью 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин, который продолжает восстанавливаться от травмы, поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды со сборной Бразилии, который пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники».
«Я нахожусь в Испании, на своём втором ежедневном занятии в клинике. Совмещаю приятное с полезным и прямо сейчас буду смотреть матч на испанском канале, и мне для этого поставили телевизор в тренажёрном зале.
Футбол смотрю спокойно, но с испанскими комментаторами смотрю нечасто, а они работают с особыми эмоциями. Будет необычный опыт. Буду болеть за победу сборной России, но скромно спрогнозирую ничью.
Восстановление проходит планово — это долгий процесс, и загадывать пока тяжело. Про будущее ничего конкретного не говорят, ставят каждый день задачи.
То, что сыграем в три центральных защитника, — это ожидаемо. Мы много раз играли в разных сочетаниях на тренировках. В официальных матчах так не играли, но думаю, что Кутепов, Гранат и Кудряшов быстро найдут общий язык на поле.
К критике болельщиков в сторону защитников сборной отношусь адекватно и готов взять критику на себя, чтобы партнёров поменьше критиковали. Пусть лучше ругают защиту, но хвалят и добавляют уверенности нападающим», — сказал Васин в эфире программы «Все на футбол».
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