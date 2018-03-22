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Александр Селихов: «Во время матча со СКА волновался больше, чем на „Энфилде“. Думал, шляпа залетит»
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Александр Селихов: «Во время матча со СКА волновался больше, чем на „Энфилде“. Думал, шляпа залетит» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь "Спартака" Александр Селихов отметил, что матч 22-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (1:0) был очень сложным. По его словам, было непросто держать концентрацию и не замерзать. Красно-белые за всю игру нанесли 39 ударов по воротам и забили гол лишь на 90-й минуте со штрафного удара.
— Во время матча со СКА волновался больше, чем на «Энфилде». Думал, сейчас опять весь матч будем атаковать, а в конце какая-нибудь шляпа нам залетит, — цитирует Селихова "Российская газета". — Кстати, так едва не произошло. Самедов там подстраховал: заставили нашего ветерана бежать. На самом деле такие матчи тоже очень сложные. По три килограмма на них теряешь: ты должен все время держать концентрацию, стараться не замерзнуть.
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